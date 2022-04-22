Politika Ukrayna için kritik tarih 9 Mayıs mı; savaşın uzamasını kim istiyor?

Rusya, Mart başından beri kuşatma altında bulunan Mariupol'ü, Azovstal Demir Çelik Fabrikası dışında tamamen ele geçirdiğini açıkladı. Kentin büyük bir kısmı son haftalarda Rusya kontrolüne geçmişti.

Rusya'nın Ukrayna'da ele geçirdiği ilk büyük şehir ola Mariupol'ün Rusya tarafından ele geçirilmesini değerlendiren T24 Dış Politika Analisti Barçın Yinanç, Rusya'nın Ukrayna'nın genelinde başarı elde edemeyeceğini anladığı için stratejisini Dombas'a yönelttiğini belirterek "Bir şekilde Rusya'nın savaşı durdurması için Rus askerlerinin kaybını gerekçelendirecek "evet bunlar yaşandı ama benim elimde de şu var' diyebileceği kazanım olabilir. Bu da müzakere masasına daha ciddiyetle oturulmasını sağlayacak bir gelişme de olabilir" dedi.

DailyMotion.com / Güncel