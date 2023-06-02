Polisten yürek ısıtan hareket

Şanlıurfa'da bir polisin yürek ısıtan hareketi saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis memuru, yolun karşısına geçmeye çalışan ve arka ayakları sakat olan bir köpeği kucaklayarak yolun kenarına taşıdı ve tedavi altına alınması için Büyükşehir Belediyesi ekiplerine haber verdi.

Şanlıurfa'da bir polisin yürek ısıtan hareketi saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Akçakale karayolu üzerinde yaşandı. Arabayla seyir halinde olan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde çalışan bir polis memuru, yolun karşısına geçmeye çalışan ve arka ayakları sakat olan bir köpeği fark etti. Yolun ortasında duran polis memuru, araçların altında kalması an meselesi olan köpeği kucaklayarak yolun kenarına taşıdı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerine haber veren polis memuru, köpeğin tedavi altına alınmasını sağladı.

Yürekleri ısıtan o görüntüler ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - ŞANLIURFA