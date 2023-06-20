Silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik Sakarya ve İstanbul'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise tabanca yapımı ve tamiri olarak kullanılan 2 imalathane, 50 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, yasadışı silah ve mühimmat ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 248 bin 950 TL, balistik yelek, 3 hücum yeleği ile silah imalatında kullanılan çok sayıda muhtelif malzeme ele geçirildi.

Polisten silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 17 gözaltı

SAKARYA - Silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik Sakarya ve İstanbul'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Sakarya'nın Adapazarı, Erenler, Sapanca, Geyve ve Taraklı ilçeleri ile İstanbul ilinde yapılan operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise tabanca yapımı ve tamiri olarak kullanılan 2 imalathane, 50 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, yasadışı silah ve mühimmat ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 248 bin 950 TL, balistik yelek, 3 hücum yeleği ile silah imalatında kullanılan çok sayıda muhtelif malzeme ele geçirildi.