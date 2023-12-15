Polisten lise öğrencilerine Aybüke filmli eğitim

-Duygu dolu film büyük beğeni aldı

DÜZCE - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Şehit Aybüke Yalçın öğretmenin anısına" Aybüke" filminde lise öğrencileri bir araya geldi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliğince düzenlenen 'Güvenli, Gençlik, Güvenli Gelecek' proje kapsamında farkındalık oluşturma amacı ile Lise öğrencileri ve öğretmenlerine Şehit öğretmen Akbüke Yalçın'ın filmi izlettirildi. Film izlemeye Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, lise öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Filmin sonunda duygusal anlar yaşandı.

Duygusal anlar yaşadığını anlatan lise öğrencisi Ömer Nesim Bakan filmi şöyle anlattı "Sinema filmi çok güzeldi. İlk sahne beni çok duygulandırdı orada ağlamamak için kendimi zor tuttum. Emeği geçen herkese Emniyet Müdürlüğümüze çok teşekkür ederim. Öğretmenlerimizin kıymetini bir kere daha anlamış olduk."

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın filmini çok beğendiğini söyleyen lise öğrencisi Doğukan Efe "Öğretmenlerimizin kıymetini bilmeliyiz"dedi. Efe "Gerçekten çok güzel bir filmdi, birbirinden farklı duygusal sahneleri vardı. Öğretmenlerimizin değerini bir kez daha anladık. Öğretmenlerimizin kıymetini bilmeliyiz. Bu vatan için gözünü kırpmadan can verenlere Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.