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Polisten kurban pazarında 'sahte para' uyarısı

Demirören Haber Ajansı - Anıl Atar - Güncel
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Polisten kurban pazarında 'sahte para' uyarısı

ADANA'da, Kurban Bayramı öncesi kurban pazarına giden polis ekipleri, satıcılara broşür dağıtarak sahte banknot uyarısında bulundu.

ADANA'da, Kurban Bayramı öncesi kurban pazarına giden polis ekipleri, satıcılara broşür dağıtarak sahte banknot uyarısında bulundu.

Yüreğir ilçesine kurulan kurban pazarını ziyaret eden Toplum Destekli Polislik ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, satıcıları sahte banknot ve tırnakçılığa karşı uyardı. Broşür dağıtan ekipler, hem dolandırıcılık yöntemlerini anlattı hem de 'sahte para' ile ilgili bilgi verdi. Kurban pazarlığında 100 liralık sahte banknot aldığını ve mağdur olduğunu belirten satıcı Emrah Nugay da "100 lira için insanların emeğini hiçe saymaya gerek yok. Parayı kontrol ettim ancak yoğunluktan dolayı sahte olduğunu fark edemedim. Polislerimiz sağ olsunlar, buraya kadar gelerek bizleri bilgilendirdi. Bundan sonra sahte ile gerçek paranın arasındaki farkı anlayabileceğiz" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Güncel

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