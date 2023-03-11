POLİSTEN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN KALDIRIMDA YÜRÜYEN KİŞİYE ÇARPTI
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İZMİT'te narkotik polislerinin 'dur' ihtarına uymadığı otomobilin sürücüsü kendisini takip eden sivil polis aracına ardından da kaldırımda yürüyen yayaya çarptı.
İZMİT'te narkotik polislerinin 'dur' ihtarına uymadığı otomobilin sürücüsü kendisini takip eden sivil polis aracına ardından da kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. Kazada kaldırımda bulunan Ö.K. (56) ağır yaralanırken, otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.
Kaza 13.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Gülten Sokak üzerinde meydana geldi. Narkotik polisleri takip ettiği 34 BEZ 024 plakalı otomobilin sürücüsüne, 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü kaçmaya başladı. Şüphelilerin bulunduğu otomobil, ara sokağa gelindiği sırada önce sivil polis aracına ardından kaldırımda yürüyen Ö.K.'ye çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Ö.K.'ye ilk müdahalede bulundu. Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ö.K. tedavi altına aldı. Otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. (DHA)