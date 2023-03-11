POLİSTEN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN KALDIRIMDA YÜRÜYEN KİŞİYE ÇARPTI

İZMİT'te narkotik polislerinin 'dur' ihtarına uymadığı otomobilin sürücüsü kendisini takip eden sivil polis aracına ardından da kaldırımda yürüyen yayaya çarptı.