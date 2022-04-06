POLİSTEN KAÇMAYA ÇALIŞAN OTOMOBİLDE EROİN ELE GEÇİRİLDİ - Haberler

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POLİSTEN KAÇMAYA ÇALIŞAN OTOMOBİLDE EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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OSMANİYE'de uygulama noktasından kaçan, polisin takibi sonucu durdurulan otomobilde 434 gram eroin ele geçirildi.

OSMANİYE'de uygulama noktasından kaçan, polisin takibi sonucu durdurulan otomobilde 434 gram eroin ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli motosikletli polis timleri, Yunus Emre Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüpheli bir otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, yoluna devam etti, polisler de peşine düştü. Takip sonucu durdurulan otomobilde arama yapan polis, 434 gram eroin ele geçirdi. Araçta bulunan F.Ç. (22) ile H.T. (28) gözaltına alınıp Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden F.Ç. tutuklandı, H.T. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ele geçirilen eroinin piyasa değerinin 100 bin TL olduğu belirtildi.

POLİSTEN KAÇMAYA ÇALIŞAN OTOMOBİLDE EROİN ELE GEÇİRİLDİ

POLİSTEN KAÇMAYA ÇALIŞAN OTOMOBİLDE EROİN ELE GEÇİRİLDİ

POLİSTEN KAÇMAYA ÇALIŞAN OTOMOBİLDE EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Asayiş, Polis, Eroin, Güncel, Haberler

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