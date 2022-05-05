POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPTI

GÖLCÜK, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde polis noktasında 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, akaryakıt istasyonuna giren araca çarptıktan sonra takla attı. Kazada polisten kaçan sürücü yaralandı.

Olay akşam saatlerinde Gölcük D-130 Karayolu Yeniköy mevkisinde meydana geldi. Gölcük Adliyesi önündeki polis noktasında 'Dur' ihtarına uymayan H.G. yönetimindeki 41 RD 082 plakalı otomobil ile kaçmaya başladı. İzmit yönüne kaçan otomobil, Yeniköy mevkisinde akaryakıt istasyonuna giren M.Y.S. yönetimindeki 34 NU 7688 plakalı otomobile çarptı. Kazadan sonra savrulan otomobil takla atarak akaryakıt istasyonu girişindeki tabelalara çarptı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, takla atan otomobilde sıkışan H.G.'yi araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan H.G., Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel