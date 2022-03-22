Polisten kaçarken el bombası atan şüphelilerin evlerinden uçaksavar mermisi çıktı - Haberler

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Polisten kaçarken el bombası atan şüphelilerin evlerinden uçaksavar mermisi çıktı

Demirören Haber Ajansı - İzzet Nazlı - Güncel
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HATAY'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçarken yol kenarına el bombası atan 2 şüphelinin yakalanmasının ardından, 3 kişi daha gözaltına alındı.

HATAY'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçarken yol kenarına el bombası atan 2 şüphelinin yakalanmasının ardından, 3 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde uçaksavar ve makineli tüfek mermileri ele geçirildi.

?Dün Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi'nde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmada, içinde 2 kişi olan otomobilden şüphelenen polis ekibi, sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü ihtara uymayıp kaçtı, bu sırada otomobilden de yol kenarına el bombası atıldı. Bomba patlamazken, 2 şüpheli takiple yakalandı. Polisin olayla ilgili çalışmaları sonucu 2 şüphelinin bağlantısı olduğu saptanan 3 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler Y.R., A.Ç.B., S.B., Ö.G. ve A.İ.'nin adreslerindeki aramada, 1 el bombası, 54 makineli tüfek mermisi, 1 uçaksavar mermisi, 2 kurusıkı tabanca ile 21,7 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Polisten kaçarken el bombası atan şüphelilerin evlerinden uçaksavar mermisi çıktı

Polisten kaçarken el bombası atan şüphelilerin evlerinden uçaksavar mermisi çıktı

Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Güncel

El Bombası, Güncel, Haberler

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