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Polisten Kaçarken 12 Metreden Atlayan Hırsız Yaralandı

Polisten Kaçarken 12 Metreden Atlayan Hırsız Yaralandı
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Diyarbakır'da hırsızlık şüphelisi, polisten kaçmak için 12 metre yükseklikten merdiven boşluğuna atladı ve yaralandı. Tedavisinin ardından tutuklanan şüphelinin 19 farklı dosyası olduğu ortaya çıktı.

Polisten kaçmak isterken 12 metre yükseklikten atlayan hırsızlık şüphelisi, yaralandı

DİYARBAKIR'da hırsızlık şüphelisi polisin takibi sırasında yakalanmamak için 12 metre yükseklikten merdiven boşluğuna atlayıp, yaralandı. Tedavisi sonrası tutuklanan şüphelinin, 19 farklı dosyadan kaydı olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada 10 farklı hırsızlık olayına karışan şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edildi. Şüphelinin belirlenen adresine operasyon düzenlendi. Polisleri görünce kaçan şüpheli, girdiği metruk binada çembere alındı. Şüpheli, yakalanmamak için 12 metre yükseklikten merdiven boşluğuna atladı. Yaralanan şüpheli, hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Yapılan incelemede şüphelinin 19 farklı dosyadan kaydı olduğu belirlendi. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan şüpheli, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelinin hırsızlık yaptığı ve yakalandığı anlar ise kameraya yansıdı.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır Hırsızlık Güvenlik 3-sayfa Güncel Dünya Hukuk Suç

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