Polisten Kaçarak Kahvehaneye Saklanan Şüpheli Tuvalette Yakalandı

Güncelleme:
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde polisten kaçarken bir kahvehanenin tuvaletine giren M.T, burada yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının tuvalete attığı uyuşturucu madde polis tarafından çıkarıldı.

Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, 9 ayrı suç kaydı bulunan M.T'yi takibe aldı.

M.T'nin Değirmenönü Mahallesi'nde olduğunu belirleyen ekipler harekete geçti. Takip sırasında polisi fark ederek kaçmaya başlayan M.T, bir kahvehanenin tuvaletine girdi.

Ekiplerce burada yakalanan zanlının cebindeki uyuşturucu maddeyi tuvalete attığı belirlendi.

M.T'nin tuvalete attığı uyuşturucuyu çıkaran polis ekibi, zanlıyı gözaltına aldı.

