Polisten kaçan sürücü, otomobiliyle kaldırımdaki yayaya çarptı

İZMİT'te sürücünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, kendisini takip eden sivil polis aracına, ardından da kaldırımda yürüyen Ö.K.'ye (56) çarptı.