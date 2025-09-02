Haberler

Polisten Kaçan Sürücü, Lastiğine Ateş Edilerek Durduruldu

Konya'da drift yapan ve polisin dur ihtarına uymayan sürücü B.K, aracından kaçmaya çalışırken polis memuru tarafından lastiğine ateş edilerek yakalandı. Kaçış sırasında trafik ihlalleri nedeniyle 57 bin 826 lira ceza uygulandı.

Konya'da polisten kaçan sürücü, aracın lastiğine ateş edilerek durduruldu.

Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde drift yapan ve polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü B.K, aracıyla Yeni İstanbul Caddesi'nde kaçmaya başladı.

Trafik yoğunluğu nedeniyle kaldırıma çıkan B.K, ekip aracından inen polis memurunun "dur" ikazına bir kez daha uymayarak kaçmaya devam etti.

Polis memuru, şüphelinin kaçmasını önlemek için aracı, sol arka lastiğine ateş ederek durdurdu.

Emniyet güçlerine mukavemet gösteren şüpheli, gözaltına alındı.

Sürücüye, trafik ihlalleri nedeniyle 57 bin 826 lira idari para cezası uygulanırken, aracı otoparka çekildi.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Güncel
