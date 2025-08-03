Polisten Kaçan Sürücü Çarpıştı, 9 Kaçak Göçmen Yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, sürücüsünün polisten kaçarken ters yöne girip bir araca çarptığı otomobilde 9 kaçak göçmen ve 2 organizatör şüphelisi yakalandı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile Devriye Ekipleri Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, İstanbul'dan çalıntı olarak gelen S.A.'nın kullandığı 34 NDS 473 plakalı otomobilde kaçak göçmen taşındığı tespit edildi. Ekipler dün gece saatlerinde ilçeye gelen otomobili İstanbul Caddesi'nde durdurmak istedi. Polisi fark eden sürücü kaçmaya çalışırken, otomobiliyle ters yöne girerek seyir halindeki 34 ZZ 2936 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan S.A.'nın kullandığı otomobil polis tarafından durduruldu. Sürücü S.A. koşarak kaçmaya çalışsa da, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada, S.A. ile birlikte organizatör olduğu şüphesiyle A.E. gözaltına alınırken, 9 kaçak göçmen yakalandı. Kazada, diğer otomobilde hafif şekilde yaralanan üç kişi, ihbarla gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.