Polisten kaçan şüpheli, çek çek arabasının içine atlayarak saklanmaya çalıştı

İzmir'in Bornova ilçesinde polisin kovaladığı hırsızlık şüphelisi kişi, yolda karton toplayan kişiye ait çek çek arabanın içine atlayarak polisten saklanmaya çalıştı.

Alınan bilgiye göre, Bornova Devriye Ekipler Büro Amirliğine bağlı polisler Kazımdirik Mahallesi'nde bir kişinin elektrikli bisiklet çaldığı yönündeki ihbarı değerlendirdi.

Şahsı gören ve durdurmak isteyen polis ekipleri ile şüpheli arasında kovalamaca başladı.

Şüpheli, yolda ilerlemeye çalışan bir kağıt toplayıcısına ait çek çek denilen aracın içerisine atlayarak polisten saklanmaya çalıştı.

Bir süre sonra aracın içinden çıkan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin saklanma ve polis tarafından yakalanma anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Çek çek arabasının sahibinin yaşadığı şaşkınlık da kameraya yansıdı. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.