Polisten Kaçan Şahıs Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı

Polisten Kaçan Şahıs Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da uyuşturucu suçundan yakalama kaydı bulunan M.B., polisten kaçarken yola fırladı ve bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ANKARA'da aranma kaydı olan M.B., polisten kaçarken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Uyuşturucu suçundan yakalama kaydı bulunan M.B., Mamak ilçesi Hüseyingazi Mahallesi'ndeki adreste polisin geldiğini görünce kaçmaya başladı. Polisin takip ettiği M.B., ara sokaktan koşarak kontrolsüz bir şekilde yola çıktı. Bu sırada yoldan geçen otomobil M.B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan M.B. hastaneye kaldırıldı. M.B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde koşarak yola çıkan M.B.'ye otomobilin çarptığı anlar yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mezarlıkta kavga: Cenazeyi öylece bırakıp birbirlerine girdiler

Mezarlıkta pes dedirten olay! Ölüye bile saygıları kalmamış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serveti saymakla bitmeyen Bülent Ersoy'un peşine düştüğü rakam şaşkınlık yarattı

Serveti saymakla bitmiyor, peşine düştüğü rakam şaşkınlık yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.