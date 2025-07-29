Polisten Kaçan Şahıs Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı

ANKARA'da aranma kaydı olan M.B., polisten kaçarken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Uyuşturucu suçundan yakalama kaydı bulunan M.B., Mamak ilçesi Hüseyingazi Mahallesi'ndeki adreste polisin geldiğini görünce kaçmaya başladı. Polisin takip ettiği M.B., ara sokaktan koşarak kontrolsüz bir şekilde yola çıktı. Bu sırada yoldan geçen otomobil M.B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan M.B. hastaneye kaldırıldı. M.B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde koşarak yola çıkan M.B.'ye otomobilin çarptığı anlar yer alıyor.