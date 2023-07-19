İSTANBUL Bostancı sahilinde polis kontrol noktasından kaçtığı öne sürülen otomobil sürücüsü Sezer Temel Ünlü'nün çarparak ölümüne neden olduğu bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün (51), Ankara'da Bisikletli Yaşam Platformu tarafından anıldı. Bisikletli Yaşam Platformu gönüllülerinden Linda Nihan, son 2 yılda trafik kazalarında yaşamını yitiren bisikletli sürücü sayısının 350'yi aştığını açıkladı. Türkiye'de sayısı 100'ü aşan bisikletli grup, topluluk ve dernekler olarak konunun takipçisi olacaklarını ifade eden Linda Nihan, konuşmasının devamında bisikletli ölümlerinin son bulmasını talep etti.

Polisten kaçan otomobil sürücünün çarpması sonucu ölen bisikletli, Ankara'da anıldı

İSTANBUL Bostancı sahilinde polis kontrol noktasından kaçtığı öne sürülen otomobil sürücüsü Sezer Temel Ünlü'nün çarparak ölümüne neden olduğu bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün (51), Ankara'da Bisikletli Yaşam Platformu tarafından anıldı.

Dün sabah İstanbul Bostancı'da antrenman için arkadaşlarıyla birlikte yola çıkan bisikletli Doğanay Güzelgün, otomobilinde uyuşturucu ve alkol bulunan bir trafik canavarının çarpması sonucu trafik cinayetine kurban gitmiştir. Biz tüm Türkiye'deki bisiklet sporcuları ve bisiklete gönül vermiş kentiçi ulaşımda bisikleti tercih eden vatandaşlar olarak; hız limitleri çağrımızı duymazdan gelen İçişleri Bakanlığı'nı, 'turizmde bisikleti önemsiyoruz' diyen ama yollarda hiç önlem almayan Turizm Bakanlığı'nı, bisikletli ölümlerini görmezden gelen Adalet Bakanlığı'nı, taamüden insan ölümlerini sıradanlaştıran hakimleri ve savcıları, kendi milli ve lisanslı sporcularının hayatını önemsemeyen bisiklet federasyonunu, her seçim arifesi bisiklet yolları görselleri ile yolları süsleyip seçildikten sonra önce bisikletlileri unutan belediye başkanlarını göreve çağırıyoruz. 'Kaza değil cinayet' olarak gördüğümüz bisiklet kullanıcılarının ölümleri ile sonuçlanan çarpışma davalarının da 'bilinçli taksirle açılmasını' talep ediyoruz. Türkiye'de sayısı 100'ü aşan bisikletli grup, topluluk ve dernekler olarak konunun takipçisi olacağımızı ve Umut, Zeynep, Aşkım, Batuhan, Kemal Özer, Doğanay ve tüm kaybettiklerimizin anılarını yaşatırken davalarının takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz. Bisikletli ölümleri son bulsun."