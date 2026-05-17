Kocasinan'da Polis Takibi Sonucu Otomobil Şarampole Yuvarlandı

Güncelleme:
Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü Y.D., yaklaşık 15 kilometrelik takip sonrası virajda şarampole yuvarlandı. Hafif yaralanan sürücüye cezai işlem uygulandı.

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde polislerin 'dur' ihtarına uymayan Y.D.'nin (42) otomobili, yaklaşık 15 kilometrelik takip sonrası virajda şarampole yuvarlandı. Hafif yaralanan ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye ilgili maddelerden cezai işlem uygulandı.

Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle'de rutin uygulama yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan Y.D., 38 JZ 178 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 kilometrelik takibin ardından Y.D.'nin aracı aynı ilçede Oruçreis Mahallesi 4330'uncu Cadde üzerinde virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kazada hafif yaralanan sürücü Y.D., polis tarafından otomobilinden çıkarıldı. Hastanede müdahalesi yapılan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarında cezai işlem uygulandı.

Haber-Kamera: KAYSERİ-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
