Polisten kaçan araçtan 8 kaçak çıktı

Sivas'ta polisin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil şehir içerisinde durduruldu, 5 kişilik araçtan 8'i kaçak 9 kişi çıktı

SİVAS - Sivas'ta polisin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil şehir içerisinde durduruldu, 5 kişilik araçtan 8'i kaçak 9 kişi çıktı.

Edinilen bilgiye göre Erzincan- Sivas karayolu Sivas girişinde bir hafif ticari araç polisin dur ihtarına uymayarak uygulama noktasından kaçtı. Polis ekiplerinin takibe aldığı araç Sivas-Ankara karayolu Toptancılar sitesi kavşağında durduruldu. Araçtan 5 kişilik araçtan 9 kişi indirildi. Şoförün Türk diğer 8 kişinin ise Türkiye'ye kaçak yollarla giren Afganlar olduğu anlaşıldı. 9 kişi ifadeleri alınmak ve kimlik tespitleri için polis merkezine götürülürken 8 kaçak Afgan ilk işlemlerinin ardından Göç İdaresi'ne gönderildi.