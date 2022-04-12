POLİSTEN KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ OPERASYONU - Haberler

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POLİSTEN KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Antalya'da polisin bir fabrikaya düzenlediği operasyonda piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon TL olduğu belirtilen 13 ton 300 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

ANTALYA (DHA) - Antalya'da polisin bir fabrikaya düzenlediği operasyonda piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon TL olduğu belirtilen 13 ton 300 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Alınan istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nargile tütünü üretim faaliyeti gösteren bir firmaya ait fabrikada, yasal nargile tütünlerinin yanında bandrolsüz nargile tütünü üretimi yapıldığı ve badrolsüz olarak piyasaya sürüldüğü tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yapılan operasyonda kaçak nargile tütünlerinin fabrika içerisinde ayrı bir bölmede ve uzak bir alanda tutulduğu, konteyner içerisinde gizlendiği belirlendi. Konteyner ve aynı firmaya ait panelvan tipi araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lira olan 13 bin 300 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 175 bin 500 adet yabancı menşeili etiket ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

POLİSTEN KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ OPERASYONU

POLİSTEN KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ OPERASYONU

POLİSTEN KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türk Lirası, Kaçakçılık, Antalya, Güncel, Haberler

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