Polisten böyle kaçtı, ceza üstüne ceza yedi

Maltepe'de abart egzoz sürücüye pahalıya patladı

Sürücüye toplam 7 bin 710 TL idari para cezası

İSTANBUL Maltepe'de abart egzoz kullanan sürücü denetimden kaçmaya çalıştı. Ekiplerin takibi sonucu yakalanan sürücüye toplamda 7 bin 710 TL idari para cezası uygulandı.

Sivil Trafik ekiplerinin seyir halinde yaptığı denetimlerde bugün saat 13.00 sıralarında Maltepe İlçesi D-100 Kuzey yol üzerinde abart egzozlu (egzoz patlatarak) olarak seyreden 34 FUB 251 plakalı araç ekipler tarafından durdurulmak istendi. Sürücü uyarı ve ikazlara uymayarak kaçmaya çalıştı ve yapılan takip sonucunda yakalandı.

34 FUB 251 plakalı araç sürücüsü Abdulkadir Ç.'ye 2918 saylı K.T.K'nın 47/1A (Görevli memurun ikazlarına uymamak) maddesinden 951 TL, 73/A (Saygısızca araç kullanmak) maddesinden 436 TL, 32/3 (Abart egzoz) maddesinden 4 bin 64 TL, 46/2C (Tehlikeli şerit değiştirmek) maddesinden 951 TL, 56/1C (Yakın takip) maddesinden 436 TL, 91 (Sigortasız) maddesinden 436 TL ve 78/1A (Emniyet kemeri kullanmamak) maddesinden 436 TL olmak üzere, toplamda 7 bin 710 TL idari para cezası uygulandı. 34 FUB 251 plakalı araç ise çekici vasıtasıyla trafikten men edildi.

Sürücü Abdulkadir Ç., TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Maltepe Esenkent Şehit Saffet Okumuş Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.