POLİSTEN 'BAHAR TEMİZLİĞİ': 11 GÖZALTI

ANTALYA (DHA) - Antalya'da polisin sorumluluk bölgesinde 3 ayda 33 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 11 şüpheli, 130 polisin katıldığı 'Bahar Temizliği' operasyonu ile yakalandı.

Antalya'da polis, son 3 ay içinde kent genelinde meydana gelen 33 hırsızlık olayının ardından harekete geçti. Bölgedeki kameralara ait yaklaşık 500 saatlik görüntüyü izleyen polis, şüphelilerin kamyonetlerle geceleri hurda toplayıcısı gibi gezdiklerini, deşifre olmamak için araçlarının plakalarını söktüklerini ve kısmen gazete ile kapattıklarını belirledi. Şüphelilerin, çaldıkları malzemeleri de hurdacılara sattıkları ortaya çıktı.

'Bahar Temizliği' adı verilen 130 polisin katıldığı operasyonda, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri öne sürülen O.O., R.D., M.K., S.B., S.K., S.D., D.Y, D.D., S.B., S.O. ve E.O. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 10 adet araç, 25 adet klima iç ve dış ünitesi, 130 adet inşaat iskele demiri, 180 metre yeraltı kablosu, çok miktarda araç teybi ve amfisi, demir kesme makasları, otel mutfak ekipmanları ele geçirildi. Malzemeler sahiplerine teslim edilirken 11 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri görüntü alan gazetecilere, "Çek çek Antalya yakışıklı görsün, bakayım nasıl çıkmışım. Yakışıklıyım ya beni çekiyorlar" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel