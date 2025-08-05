Polisten Adrenal Bez Yetmezliği Hastası Çocuğa Sürpriz Doğum Günü

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Şanlıurfa'da polisler, adrenal bez yetmezliği hastası 9 yaşındaki Onur Uğan'a sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Uğan'ın hayalini gerçekleştirmek için special olarak evine gidilerek kutlama yapıldı.

Şanlıurfa'da polis ekipleri, adrenal bez yetmezliği hastası 9 yaşındaki Onur Uğan'a sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, en büyük hayali doğum gününü polislerle kutlamak olan Uğan'ın ailesinin, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy'a ulaştığı bildirildi.

Aksoy'un talimatıyla harekete geçen polislerin Uğan'ın yaşadığı eve pastayla giderek sürpriz doğum günü kutlaması yaptığı belirtilen açıklamada, hediyeler verilen küçük çocuğun polis motosikletine bindirilerek kısa bir tur attığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
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