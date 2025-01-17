Polisten 81 Yaşındaki Kadına Doğum Günü Sürprizi
Kırıkkale'de, yalnız yaşayan 81 yaşındaki Döndü Kılıç'a polis ekipleri tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. Polisler, evine yaptıkları ziyarette Kılıç'a pasta ikram ederek doğum gününü kutladı.
Kırıkkale'de polis ekipleri, yalnız yaşayan 81 yaşındaki kadına doğum günü sürprizi yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Kılıç için doğum günü kutlaması hazırladı.
Polisler, kent merkezindeki evinde ziyaret ettikleri Kılıç'a sürpriz yaptı. Kapıyı açtığında polisleri karşısında gören Kılıç, şaşkınlığını gizleyemedi.
Daha sonra ekiplerin getirdiği pastadaki mumları üfleyen Döndü Kılıç, polislere teşekkür etti.
Polis ekipleri, bir süre Kılıç ile sohbet ettikten sonra evden ayrıldı.