Polisliğe giriş şartlarını belirleyen yönetmeliklerde değişiklik - Haberler

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Polisliğe giriş şartlarını belirleyen yönetmeliklerde değişiklik

AA - Ferdi Türkten - Güncel
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Polisliğe giriş şartlarını belirleyen yönetmeliklerde değişiklik

Polis meslek yüksekokulları ve meslek eğitim merkezlerine giriş şartlarını düzenleyen yönetmeliklerde değişikliğe gidildi.

Polis meslek yüksekokulları ve meslek eğitim merkezlerine giriş şartlarını düzenleyen yönetmeliklerde değişikliğe gidildi.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Polis Meslek Yüksekokullarına Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Her iki yönetmelikte adaylarda aranan kriterleri düzenleyen maddelerdeki "Adayın kendisinin ve evli ise eşinin" ibareleri yürürlükten kaldırıldı.

Eşin adli durumuna ilişkin kriterlerin kaldırıldığı bazı düzenlemeler şöyle:

"Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak.

Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkum olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak."

AA / Ferdi Türkten - Güncel

Polis Meslek Yüksekokulları, Mahkum, Gazete, Polis, Güncel, Haberler

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