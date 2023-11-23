Polislerin tatbikatı gerçeği aratmadı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği tatbikat gerçeği aratmadı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünce 2Hizmet İçi Eğitim" çerçevesinde polis ekiplerinin katılımıyla toplumsal olaylara müdahale tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta kamu düzeninin bozulmasına tehdit oluşturan eylemci grubu öncelikle yolu barikatlar ile kapatan eylemciler, daha sonra ateş yakarak yasadışı sloganlar ile kamu düzeninin ve güvenliğinin bozulmasına sebebiyet vermesi üzerine eylemciler göz yaşartıcı savunma tüfeği, gaz ve TOMA ile müdahale edilerek etkisiz hale getirildi.

Tatbikatta eylemciler tarafından yakılan ateşler TOMA tarafından söndürüldü. Daha sonra eylemciler, çevik kuvvet polislerinin gerçekleştirdiği operasyon ile gözaltına alındı.

Tatbikat sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Nurettin Gökduman, "Arkadaşlarımızın yıl boyunca almış oldukları toplumsal olaylara müdahale eğitimi ile ilgili bugün alanda aldıkları eğitimi görmek üzere bir tatbikat düzenledik. Arkadaşlarımızın hepsi gerek eylemci gerekse müdahalede yer alan arkadaşlarımızın tamamı verilen görevleri eksiksiz tamamladı. Ben hepsine teşekkür ediyorum inşallah böyle bir olaya müdahale etme ile karşılaşmayız ama böyle bir durumda arkadaşlarımızın aldıkları eğitimler doğrultusunda her türlü göreve hazır olduklarını gördük" dedi.