Polislerin pikniğinde halat çekme ve çuval yarışması

TOKAT İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen piknikte halat çekme ve çuval yarışması yapıldı.

TOKAT İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen piknikte halat çekme ve çuval yarışması yapıldı. Halat çekme yarışmasını Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri kazandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce Uzunburun Polis Evi bahçesinde düzenlenen etkinliğe Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, müdür yardımcıları, şube müdürleri, şehit aileleri ve emniyet personeli katıldı. Piknikte şubeler arası halat çekme yarışması düzenledi. Toplam 16 şubenin katıldığı halat yarışmasında finale, rakiplerini eleyen Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile Çevik Kuvvet Şubesi kaldı. İki şube arasındaki finali ise 6 saniye sürdü. Yarışmayı Özel Harekat Şube Müdürlüğü kazandı.

Etkinlikte konuşan İl Emniyet Müdürü Erdoğan, "Teşkilat mensuplarımızın aileleri ile birlikte motivasyonları artırmak için bir etkinlik düzenledik. Bu etkinliğimize şehit ve gazi ailelerimiz, emekli personellerimiz ve aileleri katıldı. Programımıza destek olan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Düzenlen piknik sanatçı Osman Öztünç konseri ile son buldu.