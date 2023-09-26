Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde şüpheli otomobil sürücüsü bir sitenin güvenlik bariyerlerini yıkarak içeri girdi. Bekçi ve polislerin tekerlere ateş ederek durdurmaya çalıştığı araç, güvenlik kameralarına yansıdı.

Polislerin ateş ederek durdurmaya çalıştığı şüpheli araç, siteye dalarken böyle görüntülendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde şüpheli otomobil sürücüsü bir sitenin güvenlik bariyerlerini yıkarak içeri girdi. Bekçi ve polislerin tekerlere ateş ederek durdurmaya çalıştığı araç, güvenlik kameralarına yansıdı.

Merkez Kayapınar ilçesinde 24 Eylül akşamı Selahaddin Eyyübi Bulvarı'ndaki Çeysa Tutkapark Sitesi'nin bariyerlerini yıkarak içeri giren otomobil, vatandaşların şaşkın bakışları arasında park halindeki araçlara çarptı. Çevredekilerin ısrarına rağmen araçtan inmeyen sürücüye, sitede ikamet eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Abdullah Çiftçi'nin korumaları ve bekçiler müdahale etti.

Güvenlik güçlerinin havaya ateş açması caydırıcı olmayınca, sürücü, aracın tekerlerine ateş edilerek durduruldu. Şüpheli şahıs, araçtan indirilerek gözaltına alındı.

Yaşanan olay, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Şüpheli, siteye girmeden önce de yine tekerlere ateş edilerek durdurulmaya çalışıldı.