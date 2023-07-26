Elazığ'da Kur'an kursuna giden 4-6 yaş arası miniklere polisler tarafından trafik kuralları öğretildi. Polis ekipleri, sinevizyon gösterimi destekli güvenli trafik eğitimi verdi ve öğrencilere bilgilendirme yapılarak trafik bilinci kazandırıldı.

Polislerden Kur'an Kursu öğrencilerine trafik eğitimi

ELAZIĞ Elazığ'da Kur'an kursuna giden 4-6 yaş arası miniklere polisler tarafından trafik kuralları öğretildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin, yetişkinlere ve çocuklara yönelik uygulamalı trafik eğitimi sürüyor. Bu çerçevede İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Müftülüğü işbirliği çerçevesinde yaz Kur'an Kursu öğrencilerine polisler tarafından trafik eğitimi verildi. 'Kısa Bir Mola' mottosu ile Polatlar Cami'nde Kur'an Kursu öğrencileriyle bir araya gelen polis ekipleri, sinevizyon gösterimi destekli olası kazalara karşı güvenli trafik eğitimi verdi.

Düzenlenen bilgilendirme etkinliğinde trafikte yaya davranışları, emniyet kemeri, bisiklet-motosiklet kullanımı, okul servis aracında yolcu olarak bulunanlara ait ve genel trafik kuralları ile ilgili öğrencilere bilgilendirme yapılarak, trafik bilinci verildiği bildirildi.

Ayrıca öğrencilere çeşitli hediyelerde verildi.