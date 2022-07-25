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Polislerden Basın İlan Kurumu Van İl Müdürlüğüne ziyaret

AA - Emre Ilıkan - Güncel
Polislerden Basın İlan Kurumu Van İl Müdürlüğüne ziyaret

Van'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" dolayısıyla Basın İlan Kurumu Van İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Van'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" dolayısıyla Basın İlan Kurumu Van İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Toplum Destekli Polislik Şubesinde görevli polis memurları, ziyarette İl Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel ve çalışanların bayramını kutladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Uluçamlıbel de kurumun çalışmaları hakkında polislere bilgi verdi.

AA / Emre Ilıkan - Güncel

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