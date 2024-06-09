Polisler, YKS sınavına yetişememe riski olan adaylara yardımcı oldu
Erzurum'da YKS'nin ikinci oturumuna yetişememe riski bulunan adaylara polis ekipleri yardımcı oldu. Polisler, lastik patlaması yaşayan ve yardım isteyen adayların araçlarını tamir ederek sınava yetişmelerini sağladı.
Erzurum'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna yetişememe riski bulunan adaylara polis ekipleri yardımcı oldu.
Kent merkezinde YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerinin (AYT) yapıldığı okula aracıyla giden Sinan Kırmaç, yolda lastiğin patlaması üzerine polis ekiplerinden yardım istedi.
Aracın bulunduğu bölgeye giden ekipler, lastiği değiştirerek Kırmaç'ın sınava yetişmesini sağladı.
Öte yandan kentte farklı noktalarda polislerden yardım isteyen 5 öğrenci de ekip araçlarıyla sınava yetiştirildi.
Öğrenciler ekiplerin desteği sayesinde sınava vaktinde ulaşıp salonlardaki yerlerine geçti.