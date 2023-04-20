POLİSLER OTOGARDA BAYRAM ÖNCESİ OTOBÜSLERE DENETİM

AMASYA'da polis ekiplerince Ramazan Bayramı nedeniyle karayolu ile seyahat edecek vatandaşların emniyet kemeri kullanmasının önemine dikkat çekilmesi amacıyla 'Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz' mottosuyla denetim yapıldı.

AMASYA'da polis ekiplerince Ramazan Bayramı nedeniyle karayolu ile seyahat edecek vatandaşların emniyet kemeri kullanmasının önemine dikkat çekilmesi amacıyla 'Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz' mottosuyla denetim yapıldı.

Ramazan Bayramı öncesi tüm yurtta olduğu gibi Amasya'da da trafik denetimleri sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, otogarda emniyet kemeri denetimi gerçekleştirerek hem sürücüleri hem de yolcuları emniyet kemeri takmanın önemi konusunda bilgilendirdi. Ekipler ayrıca yolculara da emniyet kemeri ile ilgili broşürler de dağıttı.

Trafik polisleri tek tek bindikleri otobüslerde emniyet kemeri takmanın hayat kurtardığına vurgu yaptı. İstanbul'dan Amasya'ya gelen yolcu otobüsünün şoförü Kurtuluş Aydın, "Emniyet kemeri takmak çok önemli. Biz yola çıkmadan yolcularımıza emniyet kemerlerini takmaları konusunda anons ediyoruz" dedi.

Emniyet kemeri takmanın hayati acıdan önemine değinen Amasya Emniyet Müdürlüğü'nden görevli Komiser Burak Davşan ise, "Ramazan Bayramıyla beraber artan bir trafik yoğunluğumuz var. Amasya İl Emniyet Müdürlüğü olarak hem otogarlarımızda hem şehir içi güzergahlarımızda hem de bölge trafik güzergahımızda bunlarla alakalı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de bilgilendirme faaliyetleri kapsamında Amasya Otogarında yolculuk yapan vatandaşlarımızı uyarmak, bilgilendirmek amacıyla buraya bir ziyaret gerçekleştirdik. İçişleri Bakanlığımız tarafından belirlenen 'Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz' mottosuyla beraber hareket ediyoruz. Bu bayram süresince Amasya il merkezi, ilçeler ve bölge trafik güzergahında toplam 59 ekibimiz ve 112 personelimizle sahada olacağız" ifadelerini kullandı.