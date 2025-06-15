Polisler, Öğrencileri LGS Sınavına Yetiştirdi

Polisler, Öğrencileri LGS Sınavına Yetiştirdi
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8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS sınavı sabah 09.30'da başladı. Sınav yerlerine ulaşmakta zorluk çeken bazı öğrenciler, polisler tarafından okullarına götürüldü.

POLİSLER, ÖĞRENCİLERİ SINAVA YETİŞTİRDİ

8'inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının heyecanı sabah 09.30'da başladı. Bazı öğrenciler, sınav yerlerine gitmekte zorlandı. Polisler, öğrencileri de alarak sınava girecekleri okullara götürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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