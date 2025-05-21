Polisler İnci Kefali İçin Nöbet Tutuyor

Polislerin inci kefali nöbeti

VAN - Van Gölü'nde yaşan endemik tür olan inci kefali yumurtalarını bırakmak için akarsulara yaptığı göç nedeniyle güvenlik güçleri gece gündüz demeden nöbet tutuyor.

Van Gölü'nde yaşayan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da zorlu bir yolculuğu devam ediyor. Gölün tuzlu ve sodalı suyundan akarsulardaki tatlı sulara doğru yüzmeye başlayan milyonlarca inci kefalinin yolculuğu için jandarma ve polis ekipleri seferber oldu. Kaçak avcılığın önüne geçmek için 7 gün 24 saat nöbet tutan ekipler, inci kefalinin tatlı sularda ilerleyişini kolaylaştırmak için de çalışma yürütüyor. Muradiye ilçesindeki Bendimahi Çayı'na üremek için büyük çaba göstererek gelen inci kefalini koruma tedbirleri en üst seviyede tutuluyor. Avcılara göz açtırmayan jandarma ve polis ekipleri, gece gündüz akarsu kenarlarında nöbet tutmaya devam ediyor. İnci kefallerinin en savunmasız durumdan faydalanan vatandaşlar, suya girerek poşetlerle doldurup balıkları yakalıyor. Suya girerek poşetini balık dolduran bir vatandan bölgede devriye nöbeti tutan polis ekiplerine yakalandı. Polis ekipleri, balıkları tekrar suya bırakırken, şahıs polis merkezine götürülerek hakkında ise tutanak düzenlendi.