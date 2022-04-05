Son dakika haberi | Polisler iftar sonrasında kan bağışında bulundu

Polisler iftar sonrasında kan bağışında bulundu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de iftar sonrasında polisler, Türk Kızılay'ın başlattığı kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Türk Kızılay'ın başlattığı kan bağışı kampanyasına destek verdi. Polisler, iftar sonrasında Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlandırılan araçta kan bağışında bulundu.

Polis Haftası dolayısıyla kan bağışı kampanyasına katıldıklarını belirten polis memuru Ali Aksoy, "Polis Haftası münasebetiyle teşkilatımızın düzenlemiş olduğu kan bağışına bizde katıldık. Polis teşkilatı olarak vatanımıza milletimize gerek kanımızı vererek yerine getirmeye çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz milletimiz rahat olsun" dedi.

Komiser Yardımcısı Oğuzhan Macit ise, "Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Polis teşkilatımızın yapmış olduğu etkinlik bu. Kan bağışı vermeye geldik. Zaten düzenli olarak kan veriyoruz. Pandemi dolayısıyla kan bağışı azaldı. Buna binaen arkadaşlarla birlikte kan bağışı yapmaya geldik" ifadesini kullandı.