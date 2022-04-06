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Polisler fidanları toprakla buluşturdu

İhlas Haber Ajansı - Hasan Ay - Güncel
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Polisler fidanları toprakla buluşturdu Kırıkkale'de, polis ekipleri Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümünde fidan dikti.

KIRIKKALE (İHA) - Polisler fidanları toprakla buluşturdu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de, polis ekipleri Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümünde fidan dikti.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla fidan dikti. Balışeyh ilçesinde bulunan poligon alanındaki ağaçlandırma sahasında fidanlar toprakla buluşturuldu. Fidan dikim etkinliğine İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Mustafa Evren Yoğurtçu, Emniyet Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri katıldı.

Ağaçlandırma sahasında fidan dikimi gerçekleştirildiğini ifade eden 3. Sınıf Emniyet Müdürü Serpil Erol, aralıklarla ağaçlandırma çalışmalarının devam edeceğini belirterek, 10 sene sonrada ormanlık bir alana dönüşeceğini söyledi.

Polisler fidanları toprakla buluşturdu

Polisler fidanları toprakla buluşturdu

Polisler fidanları toprakla buluşturdu

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Polis, Türk, Güncel, Haberler

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