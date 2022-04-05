POLİSLER, ARIZA YAPAN MİNİBÜSÜ İTTİ - Haberler

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POLİSLER, ARIZA YAPAN MİNİBÜSÜ İTTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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OSMANİYE'de trafik polisleri, arızalanan minibüsü iterek sürücüye yardım etti.

OSMANİYE'de trafik polisleri, arızalanan minibüsü iterek sürücüye yardım etti. O anlar kameraya yansıdı.

Fakıuşağı Köprüsü'nde minibüsü arıza yapan sürücünün yardımına bölgede görev yapan iki trafik polisi yetişti. Polisler, aracı iterek sürücünün yol kenarına almasına yardımcı oldu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi, KGYS kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü görüntüleri sosyal medya hesaplarından, 'Hayatın merkezinden' mesajıyla paylaştı.

POLİSLER, ARIZA YAPAN MİNİBÜSÜ İTTİ

POLİSLER, ARIZA YAPAN MİNİBÜSÜ İTTİ

POLİSLER, ARIZA YAPAN MİNİBÜSÜ İTTİ

POLİSLER, ARIZA YAPAN MİNİBÜSÜ İTTİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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