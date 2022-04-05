POLİSLER, ARIZA YAPAN MİNİBÜSÜ İTTİ

OSMANİYE'de trafik polisleri, arızalanan minibüsü iterek sürücüye yardım etti. O anlar kameraya yansıdı.

Fakıuşağı Köprüsü'nde minibüsü arıza yapan sürücünün yardımına bölgede görev yapan iki trafik polisi yetişti. Polisler, aracı iterek sürücünün yol kenarına almasına yardımcı oldu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi, KGYS kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü görüntüleri sosyal medya hesaplarından, 'Hayatın merkezinden' mesajıyla paylaştı.