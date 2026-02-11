Haberler

Amasya'da yüzme kursunun son gününü kaçıran Ayaz'ın isteğini polis yerine getirdi
Güncelleme:
Amasya'da yüzme kursunun son gününe katılamayan 13 yaşındaki Ayaz Selim Eser'in talebi üzerine polis, çocuğu evinden alarak yüzme havuzuna götürdü. Eser, bu durumdan dolayı oldukça mutlu oldu ve polisler için teşekkür videoları paylaştı.

Amasya Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen yüzme kursunun son gününe katılamayan 13 yaşındaki Ayaz Selim Eser'in talebi, polis tarafından yerine getirildi.

Amasya'da yaklaşık 2 ay önce Toplum Destekli Polislik Müdürlüğünce Çocuk ve Gençler Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında çocuklar için düzenlenen yüzme kursuna Ayaz Selim Eser de katıldı.

Yüzme kursunun son gününe gidemeyen Eser, bununla ilgili yaşadığı üzüntüyü çektiği videoda anlatarak sosyal medyada yayımladı.

Videoda, "Yüzme kursunun son gününe gelememiştim, ağabeyler beni yüzme kursuna getirir misiniz rica etsem?" diyen Eser'e ulaşan polisler, önce anneannesi Sultan Şahin'i evinden, ardından Eser'i okulundan alarak yüzme havuzuna götürdü.

Yüzme antrenörü eşliğinde gün boyu havuzun tadını çıkaran çocuk, "Polis ağabeylerim beni yüzme kursuna getirdi, teşekkür ederim." dedi.

Sultan Şahin de torununun kursun son gününü kaçırdığı için üzüldüğünü, bu nedenle video yayımladığını anlatarak, "Allah razı olsun, aldılar, yeniden getirdiler çocuğumu." ifadesini kullandı.

Havuz amiri Mustafa Sarı ise Ayaz Selim Eser'in polis ağabeylerine yönelik video yayımladığını dile getirerek, "Sağ olsun, İl Emniyet Müdürlüğümüz, polis ağabeylerimiz bunu duyuyor. Tekrar havuzumuza getiriyorlar. Havuzumuza geldi, yüzdü, mutlu oldu. O mutlu oldukça biz de mutlu olduk." diye konuştu.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
