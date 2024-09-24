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Polisle Çatışmada 18 Yaşındaki Şüpheli Hayatını Kaybetti

Polisle Çatışmada 18 Yaşındaki Şüpheli Hayatını Kaybetti
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde, dur ihtarına ateşle karşılık veren şüphelilerle polis arasında çatışma çıktı. 12 suç kaydı bulunan Serdar K. hayatını kaybederken, yaralanan 19 suç kaydı bulunan Muhammet E. hastanede tedavi altına alındı.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde polisin 'dur' ihtarına ateşle karşılık veren 2 kişi ile polis arasında çıkan çatışmada şüphelilerden 12 suç kaydı bulunan Serdar K. (18) hayatını kaybetti, 19 suç kaydı olan Muhammet E. (22) yaralandı.

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Devriye görevinde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler F.C.Ö. ile H.S., arama kaydı bulunan Serdar K. ve Muhammet E.'yi görünce durmaları için ikazda bulundu. Şüpheliler ile toplam 4 kişinin bulunduğu otomobilin sürücüsü, durmadı. Araçtakiler, polise ateş açtı. Polisin de ateşle karşılık verdiği şüpheliler, olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra otomobil, terk edilmiş olarak bulundu. Araçta 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Çatışma sırasında yaralanan ve hastaneye götürüldüğü öğrenilen Serdar K., hayatını kaybetti, Muhammet E. ise hastanede tedavi edildi. Ölen Serdar K.'nın 12, tedavisinin ardından gözaltına alınan M.E.'nin ise 19 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Ekipler kaçan diğer 2 kişiyi ararken, olayla ilgili polis memurları F.C.Ö. ile H.S.'nin ifadesine başvurulduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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