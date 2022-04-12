'Polisiz' diyerek 271 bin liralık altın dolandıran 3 şüpheli yakalandı

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - AMASYA'da kendilerini polis olarak tanıtıp, telefonla aradıkları Namık U.'yu (80), 271 bin liralık altınlarıyla dolandırdıkları iddiasıyla aranan 3 şüpheli, yakalandı. Kahramanmaraş'ta da dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlenen şüpheliler, tutuklandı.

Merzifon ilçesinde yaşayan Namık U.'yu polis olduklarını öne sürerek telefonla arayan şüpheliler, 'Kimlik bilgilerinizle yurt dışına para transferi yapılmış. Sizi bu işten kurtarmak, şüphelileri yakalayabilmek için eve gelecek ekiplerimize altın, para ne varsa verin. Durumu inceledikten sonra paranız iade edilecek" dediler. Dolandırıcılara inanan Namık U,. evine gelen kişilere 271 bin lira değerindeki altınlarını teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan Namık U., polise şikayette bulundu. Harekete geçen ekiplerin çalışması sonucu kimlikleri tespit edilen İbrahim Ç, Özkan Ö. ve Ahmet Ç., yakalanarak gözaltına aldı.Kahramanmaraş'ta da dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlenen ve yanlarında 374 çeyrek altın ve çok sayıda cep telefonu ele geçirilen 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Ekipler Namık U.'ya altınlarını teslim etti.