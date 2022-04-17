Polisin takip ettiği araçtan 24 kilo esrar çıktı; 8 gözaltı

ADANA (DHA) - ADANA'da polisin takibi ile durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Uzi' ile yapılan aramada 24 kilo esrar ele geçirildi. Olay ile ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı ihbarının harekete geçti. Polis, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halindeki otomobili takibe aldı. Ekipler, çevresini polis otolarıyla sardığı aracın sürücüsünü uygulama noktasında durdurdu. Sürücü R.K. (48) ile yanındaki K.K. (44), M.K. (23) ve Ö.F.K.'nin (17) indirildiği araçta narkotik köpeği 'Uzi' ile arama yapıldı. Uzi'nin aracın bagajına tepki vermesinin ardından yapılan detaylı aramada 24 kilogram esrar ele geçirildi. Otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alınırken, ekipler bu kişilerle bağlantılı 4 şüpheliyi de adreslerine düzenlenen operasyonla yakaladı. Emniyete götürülen 8 şüphelinin sorgularının sürdüğü bildirildi.