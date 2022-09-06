POLİSİN PEŞİNDE OLDUĞUNU FARK EDİNCE MOTOSİKLETİ ÇALDIĞI EVE BIRAKTI

ADANA'da 6 motosikleti düz kontak yaparak çalan İlhan Hayvaoğlu (19), polisin kendisini aradığını öğrenince; motosikletlerden birini çaldığı eve geri getirdi. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıyan Hayvaoğlu, polisin baskınıyla yakalanarak tutuklandı.

Olay, 30 Mayıs günü öğle saatlerinde Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet G., motosikletini evin avlusunda bulunan garaja park etti. Bir süre sonra evin avlusuna gelen şüpheli, etrafta kimsenin olmadığını anlayınca demir kapıyı açıp, içeri girdi. Garajdaki motosikleti alan şüpheli, olay yerinden kaçtı. Motosikletinin çalındığını anlayan Ahmet G.?nin ihbarı üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kaçış istikametindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelinin, çeşitli suçlardan 16 kaydı bulunan İlhan Hayvaoğlu olduğunu tespit etti.

DAHA ÖNCE DE ÇALMIŞ

Yapılan çalışmada Hayvaoğlu'nun, önceki aylarda 5 motosiklet daha çaldığını belirledi. Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polisin, kendisini aradığını öğrenen Hayvaoğlu, çaldığı motosikleti, Ahmet G.?nin evinin önüne bıraktığı saptandı.

Polis, saklandığı adrese yaptığı baskında Hayvaoğlu'nu gözaltına aldı. Evinde yapılan aramalarda ise çaldığı motosikletler bulunamadı. Emniyete götürülen Hayvaoğlu, ifadesinde suçunu kabul edip, motosikletleri tanımadığı kişilere sattığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hayvaoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)