Polisin otomobilinde 52 kilo patlayıcının ele geçirilme görüntüleri ortaya çıktı - Haberler

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Polisin otomobilinde 52 kilo patlayıcının ele geçirilme görüntüleri ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı - Behçet Dalmaz - Güncel
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Polisin otomobilinde 52 kilo patlayıcının ele geçirilme görüntüleri ortaya çıktı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde polisin kullandığı otomobilde 52 kilo patlayıcı ele geçirilmesi ile ilgili görüntüler ortaya çıktı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde polisin kullandığı otomobilde 52 kilo patlayıcı ele geçirilmesi ile ilgili görüntüler ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce Asena analiz programı üzerinden yapılan çalışmalar ile İstanbul'da görev yapan polis memurunun kullandığı otomobil, dün Yüksekova ilçesi çıkışında durduruldu. Yapılan aramada, stepne havuzunun alt kısmına yapılmış zula içerisine gizlenmiş vaziyette 133 parça halinde 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan polisin TEM'deki sorgusu sürerken, arama anı ile otomobil görüntüleri ortaya çıktı.


Polisin otomobilinde 52 kilo patlayıcının ele geçirilme görüntüleri ortaya çıktı

Polisin otomobilinde 52 kilo patlayıcının ele geçirilme görüntüleri ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Yüksekova, Otomobil, Polis, Güncel, Haberler

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