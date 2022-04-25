Polisin kovaladığı aracı görenler cep telefonlarına sarıldı

Beylikdüzü'nde, dün akşam saatlerinde ehliyetsiz olduğu belirtilen sürücünün kullandığı otomobille, peşine takılan polis arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı.

Sürücünün ehliyetinin olmadığı öğrenilirken, gözaltına alınan 4 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kovalamaca esnasında bir el silah sesi duyuldu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel