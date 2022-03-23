Sivas'ta bir iş yerinde sahte içki ve etil alkol ele geçirildi - Haberler

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Sivas'ta bir iş yerinde sahte içki ve etil alkol ele geçirildi

AA - Halife Yalçınkaya - Güncel
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Sivas'ta bir iş yerinde sahte içki ve etil alkol ele geçirildi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, sahte içki ve etil alkol ele geçirildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, sahte içki ve etil alkol ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Şarkışla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir iş yerinde etil alkol ve anason kullanılarak sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Polisler iş yerinde yaptıkları aramada 15 şişe sahte içki ile 15 litre etil alkol ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Sivas'ta bir iş yerinde sahte içki ve etil alkol ele geçirildi

AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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