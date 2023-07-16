Polisin durdurduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi

KÜTAHYA - Kütahya'da polisin durdurduğu araç çerisinde yapılan aramada, metamfetamin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sürmek üzere uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgiler edindi. Şüpheli bir araç Çevre Yolu Organize Sanayi Kavşağında önü kesilmek suretiyle durduruldu. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan kontrollerde, 85,27 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslarla ilgili gerekli işlemler yapıldıktan sonra A. T isimli şahıs serbest bırakılırken, M. E. A. ve B. K. isimli şahıslar çıkartıldıkları adli mercilerce sorgularının akabinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.