Üye Girişi
Haberler

Polisin durdurduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi

Güncel Haberler

Kütahya'da polisin durdurduğu araç çerisinde yapılan aramada, metamfetamin ele geçirildi.

Polisin durdurduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi

KÜTAHYA - Kütahya'da polisin durdurduğu araç çerisinde yapılan aramada, metamfetamin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sürmek üzere uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgiler edindi. Şüpheli bir araç Çevre Yolu Organize Sanayi Kavşağında önü kesilmek suretiyle durduruldu. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan kontrollerde, 85,27 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslarla ilgili gerekli işlemler yapıldıktan sonra A. T isimli şahıs serbest bırakılırken, M. E. A. ve B. K. isimli şahıslar çıkartıldıkları adli mercilerce sorgularının akabinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Güncel

Kütahya Tragger Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title