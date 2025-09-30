Polisin 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Yakalandı

Haberler

Avcılar'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü, ekiplerin lastiklere ateş açarak durduruldu. Yapılan aramada 8 gram uyuşturucu madde ve 5 suç kaydı bulundu.

AVCILAR'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücüsü, ekiplerin otomobilin lastiklerine ateş açmasıyla durduruldu. Yakalanan şüphelinin üzerinden 8 gram uyuşturucu madde çıkarken 5 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Gümüşpala Mahallesi Hacıkadın Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri şüphelendikleri otomobili durdurmak için uyarıda bulundu. Sürücü ise ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Şüphelinin kullandığı otomobilin peşinden giden ekipler, bir süre sonra lastiklere ateş açarak aracı durdurdu. Araçtan inip kaçmaya çalışan şüpheli kısa sürede yakalandı. Ekiplerin otomobilde ve şüphelinin üzerinde yaptığı aramada 8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelinin 5 adet suç kaydının olduğu belirlendi. Ekiplerin araçta yaptığı incelemenin ardından şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
