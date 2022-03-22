Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
AA - Kadriye Coşkun - Güncel
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kaçtığı aracıyla ağaca çarpması sonucu yaralandı.
SEYDİŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kaçtığı aracıyla ağaca çarpması sonucu yaralandı.
Seydişehir Alaylar 1 Mahallesi 152159 Sokak'ta 18 AT 367 plakalı otomobiliyle ilerleyen N.Y (17), polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç, yol kenarındaki ağaca çarparak durdu.
Kazada yaralanan araç sürücüsü N.Y, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
N.Y'nin ehliyetsiz olduğu öğrenildi.
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