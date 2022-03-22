Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı

AA - Kadriye Coşkun - Güncel
 - Güncelleme:
Polisin

Konya'nın Seydişehir ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kaçtığı aracıyla ağaca çarpması sonucu yaralandı.

SEYDİŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kaçtığı aracıyla ağaca çarpması sonucu yaralandı.

Seydişehir Alaylar 1 Mahallesi 152159 Sokak'ta 18 AT 367 plakalı otomobiliyle ilerleyen N.Y (17), polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç, yol kenarındaki ağaca çarparak durdu.

Kazada yaralanan araç sürücüsü N.Y, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

N.Y'nin ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

???????

Polisin dur ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı

Polisin dur ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Seydişehir, Tragger, Konya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title