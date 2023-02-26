Polisin 'dur' ihtarına uymayan minibüsten uyuşturucu ve bidonlarla tiner çıktı Güncel Haberler KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücünün kullandığı minibüste, durdurulup yapılan aramada uyuşturucu madde ile bidonlarda litrelerce tiner ele geçirildi. KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücünün kullandığı minibüste, durdurulup yapılan aramada uyuşturucu madde ile bidonlarda litrelerce tiner ele geçirildi. Olay, saat 22.30 sıralarında D-100 yolu üzerinde meydana geldi. 'Dur' ihtarına uymayan M.E. yönetimindeki 34 ZL 2621 plakalı minibüsü takibe alan polis, aracı Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi üzerinde durdurdu. Polisin yaptığı minibüste bir berenin içerisine saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi. Sürücü M.E. ve beraberindeki D.E., polis ekiplerince gözaltına alındı. İçerisinde bidonlarda litrelerce tiner de bulunan minibüs, incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kocaeli Güncel Haberler

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