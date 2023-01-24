Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kaza yaptı; olayda 3 iş yeri, elektrik trafosu ve aydınlatma direğinde hasar oluştu.

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kaza yaptı; olayda 3 iş yeri, elektrik trafosu ve aydınlatma direğinde hasar oluştu.

Yenice yolunda seyreden 78 BA 554 plakalı otomobilin sürücüsü M.Ö, uygulama noktasındaki polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Hürriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde yaya kaldırımındaki dubaları ezen sürücü, aracıyla 3 iş yeri ve elektrik trafosuna zarar verdi, ardından aydınlatma direğine çarparak durdu.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.Ö'nün 2,49 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücüye daha önce de alkollü araç kullanmaktan iki kez işlem yapıldığı ve ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

İş yeri sahiplerinden Aziz Keskin, gazetecilere, dükkanında yaklaşık 50 bin liralık zarar oluştuğunu söyledi.

Bazı televizyon ve elektronik eşyaların kullanılamaz hale geldiğini anlatan Keskin, "Camlar kırıldı. Can sağlığı olsun. En azından ölüm yok, çok şükür." dedi.